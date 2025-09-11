Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Motorsäge gestohlen

Am Dienstag oder Mittwoch stahl in Heidenheim a.d. Brenz ein Unbekannter eine Maschine aus einer Garage.

Ulm

Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr war der Unbekannte in der Regerstraße am Werk. Dort öffnete er gewaltsam ein Garagentor. Er fand eine Motorsäge der Marke Stihl, die er zu seiner Beute machte. Jetzt ermittelt die Polizei aus Heidenheim.

In diesem Fall war die Garage verschlossen und das Schloss wurde mutmaßlich aufgebrochen. Das ist nicht immer in den Haushalten der Fall. Deshalb mahnen die Ermittler, Haus und Garage immer zu verschließen. Dabei die Tür nicht nur ins Schloss ziehen, sondern auch verriegeln. So lassen sich viele Diebstähle recht einfach verhindern. Mehr Infos zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl finden Sie unter www.k-einbruch.de.

