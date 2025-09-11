Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto gestohlen

Unbekannte entwendeten am Mittwoch den VW in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Besitzer des grauen VW Polo parkte sein Auto gegen 16.00 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war es verschwunden. Während der Abwesenheit entwendeten Unbekannte das auf dem Parkplatz neben der Kirche stehende Auto. Wie die Diebe den VW wegschaffen konnten ist unklar. Die Autoschlüssel befanden sich beim Besitzer. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen. An dem Auto älteren Baujahrs ist das Kennzeichen GP-CW 911 angebracht.

++++1768241

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

