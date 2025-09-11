PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Auto nicht verschlossen
In der Nacht zum Mittwoch gelangte ein Dieb in ein Auto in Gingen an der Fils.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr stand der schwarze Opel wohl unverschlossen in der Brunnenstraße. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto Bargeld. Das befand sich in der Mittelkonsole und war offenbar für den Dieb gut sichtbar. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++1762988

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren