Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Auto nicht verschlossen

In der Nacht zum Mittwoch gelangte ein Dieb in ein Auto in Gingen an der Fils.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr stand der schwarze Opel wohl unverschlossen in der Brunnenstraße. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto Bargeld. Das befand sich in der Mittelkonsole und war offenbar für den Dieb gut sichtbar. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++1762988

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell