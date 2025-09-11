Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Rechts vor links nicht beachtet

Einen Unfall verursachte eine 34-Jährige am Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Skoda in der Prof.-Josef-Schick-Straße. An der Kreuzung zur Straße Im Edle achtete sie nicht auf die Vorfahrt einer 18-Jährigen. Die war mit einem Audi Cabrio unterwegs und fuhr in Richtung der Straße Am Bildstöckle. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Skoda schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro, den am Cabrio auf rund 7.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

