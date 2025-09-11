Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Geschwindigkeit nicht angepasst

Am Mittwoch verlor eine Autofahrerin bei Deggingen die Kontrolle über ihr Auto. Ein entgegenkommendes Auto wurde dabei möglicherweise gefährdet.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr die 52-Jährige auf der Landstraße 1218 zwischen Schlat und Reichenbach i.Täle. Im Bereich Gairenbuckel verlor sie in einer scharfen Kurve die Kontrolle über ihr Auto. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Opel Corsa ins Schleudern. Dabei kam ihr ein hellfarbener Audi entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich die Fahrerin nach rechts aus. Sie überfuhr einen Leitpfosten und stieß in die Böschung. Von dort wurde der Pkw zurückgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Während die 52-Jährige unverletzt blieb, zog sich die 62-Jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Opel war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 6.000 Euro, den an dem Leitposten und der Flur auf rund 500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht nun die Polizei den entgegenkommenden Fahrenden im hellen Audi. Der soll sich unter der Tel. 07331/93270 melden. Es ist unklar, ob dieser konkret gefährdet wurde.

