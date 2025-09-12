PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Brennender LKW
Am Donnerstag brannte ein Sattelzug bei Giengen.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Bahnhofstraße aus. Dort stand ein Laster. Dieser begann wohl aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in der Fahrerkabine an zu brennen. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

++++1775554 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren