Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch in Bäckerei

Recklinghausen (ots)

Auf der Johannesstraße wurde am Dienstagabend in eine Bäckerei eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Täter auf noch ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude. Er suchte in mehreren Räumen im Erdgeschoss nach Beute. Dort versuchte er außerdem, einen Tresor zu öffnen, was aber nicht gelang. Aus dem Verkaufsraum erbeutete er Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Auf Kameraaufzeichnungen ist der Täter zu sehen, demnach passierte der Einbruch zwischen 21.10 Uhr und 22.20 Uhr. Beschreibung des Täters: männlich, etwa 20 bis 40 Jahre alt, 1,80m groß, schwarze Daunenjacke mit kleiner weißer Applikation auf der linken Brust, hellblaue Jeans, weiße Sneaker. Wer Angaben zu dem Einbruch selbst oder zu einem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

