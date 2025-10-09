PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 47-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Stadtteil Bladenhorst zu einem tragischen Unfall - ein 47-Jähriger starb beim Zusammenstoß mit einem Radlader.

Der Mann war gegen 15:30 Uhr zu Fuß in einer Firmenhalle am Westring unterwegs. In der Halle fuhren zwei Radlader für Arbeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 47-Jährige von einem der beiden Radlader erfasst. Dabei geriet er unter das Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock.

Neben Rettungsdienst, Notarzt und Seelsorgern war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. In die weiteren Ermittlungen zum Hergang ist auch das Amt für Arbeitsschutz eingebunden. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus, es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

