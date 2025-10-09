PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Belästigung im Zug - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag in der S9 in Richtung Wuppertal unterwegs waren und eine Belästigung beobachtet haben. Eine 19-Jährige aus Gladbeck saß in dem Zug, als gegen 15:10 Uhr ein bislang unbekannter Mann neben ihr Platz nahm und sie bewusst an ihren Oberschenkel fasste. Nach einer deutlichen Ansprache der Gladbeckerin stand der Mann auf und ging davon. Der Unbekannte hatte helle Haare und ca. 20 - 23 Jahre alt.

Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

