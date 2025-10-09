PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: 40-jährige Dienstzeitehrungen durch Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen

Recklinghausen (ots)

Am Montag, 06.10.2025, feierten 14 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Hierzu lud die Polizeipräsidentin zu einer feierlichen Stunde in den Sitzungssaal des Polizeipräsidiums Recklinghausen ein.

Friederike Zurhausen erinnerte an herausragende Großereignisse des Einstellungsjahres 1985 sowie an das damals aufregende Gefühl, mit der Ausbildung einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Sie betonte: "Ich bin mir sicher, dass seither jeder von Ihnen innerhalb der vielen Berufsjahre auf prägende, aber sicherlich auch tragische und hoffentlich auch viele erfreuliche Ereignisse zurückblicken kann. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Einsatz, Ihre Loyalität und vor allem für Ihr Engagement und hoffe, dass Sie mit Stolz und Freude auf die vergangenen Jahre zurückblicken." Nach der Übergabe der Urkunden folgte ein persönlicher Austausch.

Zu den ersten Gratulanten gehörten die Direktionsleiter Jürgen Häusler (Direktion Kriminalität), Thomas Pierenkämper (Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz), Thomas Franta (Direktion Verkehr) und Direktionsleiterin Silke Wissmann (Direktion Zentrale Aufgaben) sowie Justin Zühlsdorf vom Personalrat.

Besonders war, dass sich viele der Kolleginnen und Kollegen bereits ihr ganzes "Polizeileben" lang kennen. Teils starteten sie zusammen die Ausbildung und fanden sich nun in ihren aktuellen Funktionen im Polizeipräsidium Recklinghausen wieder. Aufgrund der langjährigen Verbundenheit war die Fortsetzung der Veranstaltung selbstverständlich von gemeinsamen Erfahrungen und persönlichen Anekdoten aus dem polizeilichen Alltag gekennzeichnet.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
