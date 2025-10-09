Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Mann nach Raub in U-Haft - Nachtragsmeldung
Recklinghausen (ots)
Die Polizei nahm am Freitag einen 29-Jährigen fest - seit dem Wochenende sitzt er in Untersuchungshaft.
Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen zuvor bei einem Raub auf eine Seniorin beobachten und informierte die Polizei. Den Link zur Ursprungsmeldung finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6131748
Der Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen kurze Zeit später eine Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ die U- Haft.
