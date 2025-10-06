Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kellerräume++Vermeidlicher Küchenbrand++Auffahrunfall mit zwei Verletzten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Kellerräume+ Achim. Am Wochenende, zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 15 Uhr, kam es in der Große Kirchstraße zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art Zugang in den verschlossenen Kellerbereich und öffneten anschließend gewaltsam mehrere Kellerabteile. Aus diesen entwendeten sie Alkohol, Nahrungsmittel, Kleidung und weitere Gegenstände. Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Vermeidlicher Küchenbrand+ Verden. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Reihenhaus im Drosselweg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war der Brand bereits von den Bewohnern eigenständig abgelöscht worden. Die Bewohner blieben unverletzt und es entstand kein Schaden an dem Gebäude. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr lag möglicherweise ein technischer Defekt am Gasherd vor, wodurch die Flammen entstanden waren.

+Auffahrunfall mit zwei Verletzten+ Riede. Auf der L203 in Richtung Thedinghausen, in Höhe der Einmündung Schlieme, fuhr am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Audi auf einen vorausfahrenden Opel auf. Die 51-jährige Fahrerin des Opel musste aufgrund eines vor ihr bremsenden Verkehrsteilnehmers stark abbremsen. Der nachfolgende 30-Jährige bremste ebenfalls ab, es kam dennoch zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Diese waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Unfall wurden die 51-Jährige und eine 39-jährige Mitfahrerin in dem Audi leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell