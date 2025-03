Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Verrauchung eines Einfamilienhauses führte zu Feuerwehreinsatz

Mettmann (ots)

Samstag, 22.03.2025, 19:48 Uhr, Am Kothen, Mettmann

Einsatz für die Feuerwehr Mettmann am Samstagabend. Ein gemeldetes Feuer in einem Gebäude machte zu Schluss nur Lüftungsmaßnahmen notwendig, verletzte wurde niemand.

Am Abend des 22.03.2025, um 19.48 Uhr, alarmierte die Leitstelle des Kreises Mettmann die Mettmanner Feuerwehr zur Straße Am Kothen. Dort ist es in einem Einfamilienhaus zu Raucheintrag ins Gebäude gekommen, als die Bewohner einen Kachelofen in Betrieb nehmen wollten. Gebrannt hat es lediglich im Kachelofen, weshalb es außerhalb glücklicherweise nicht zu Schäden gekommen ist.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten sich somit auf das Kontrollieren des Kamins mittels Wärmebildkamera und Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter beschränken. Da bei der Kontrolle des Kamins keine weiteren Gefahren festgestellt werden konnten und keine erhöhten Kohlenmonoxidwerte gemessen wurden, konnte das Gebäude an die Bewohner übergeben werden und blieb bewohnbar.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit 8 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet. Das Gebäude konnte den Nutzern übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell