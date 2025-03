Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Geschäftiger Samstagvormittag für die Feuerwehr Mettmann

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Neben dem Wachbetrieb mit Fahrzeugpflege und Gerätewartung bot der Samstag auch einiges an Einsatzgeschehen. Zwei Einsätze wurden abgearbeitet, verletzt wurde niemand

Direkt nach dem Frühstück wurden hauptamtliche Wache und der diensthabende Löschzug der freiwilligen Kräfte mit sieben Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen in die Seibelstrasse zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Unmittelbar beim Verlassen des Fahrzeugs an der Einsatzstelle roch man bereits, dass dies kein Fehlalarm seien wird. Der Versuch einen Auflauf im Backofen mit einer Kunststoffform zu backen scheiterte und ließ Hauptspeise mit inklusive des Geschirrs miteinander verwchmelzen. Dieser thermische Verbindungsprozess erfolget mit Abgabe von Rauchgasen, was zur Aktivierung der Gebäudealarmierung und die Weiterleitung des Alarms an die Kreisleitstelle führte. Nachdem das Elektrogerät stromlos geschaltet und die Küche mit einem Druckbelüftungsgerät entraucht wurde, rückte die Feuerwehr wieder ein.

Wiederum kurz nach dem Essen alarmierte es zu einem brennenden E-PKW auf dem Parkplatz eines Baumarktes, der dort während eines Ladevorgangs an einem sogenannten High-Performance-Chargers lud. Erfahrungsgemäß muss in diesem Fall und bei betroffenen Akkubauteilen dauerhaft mit Wasser gekühlt werden, um die thermische Aufbereitung zu unterbinden. Dies konnte nicht ausgeschlossen werden und wurde deswegen so durchgeführt. Nachdem mit Wasser sowie Schaum brennende Kunststoffteile abgelöscht werden konnten, konzentrierte man sich mit zwei sogenannten Fognails auf das Kühlen der Ladeelektronik und der Batterie.

Bei diesem alternativ angetriebenen Fahrzeugen half ein tabletgestütztes Crash Recovery System, welches bei jedem Fahrzeuzgtyp nicht nur die Lage der elektrischen Trennmechanismen zeigt, sondern auch den Weg und Reihenfolge der Vorgehensweise. Dieses System unterstützt uns in diesen Situationen maßgeblich, da jedes Fahrzeug andere Systeme verwendet.

Nach 90 Minuten Kühlvorgang und Kontrolle mit Wärmebildkamera konnte das Fahrzeug an den Besitzer übergeben werden. Eingesetzt wurden hier die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe-Mitte der freiwilligen Feuerwehr Mettmann mit drei Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell