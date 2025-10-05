Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom Sonntag, den 05.10.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 05.10.2025

Bereich PI Verden

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Achim

Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle in Achim

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen kam es in der Desmastraße in Achim zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle. Hierbei verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu der Halle und entwendete eine große Menge an Kupfer. Der Vermögensschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der 04202 9960 zu melden.

Bereich PK Osterholz

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Überladener Kleintransporter auf der BAB 1

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 12:00 Uhr, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein mit Lebensmitteln beladener Kleintransporter kontrolliert, der die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr. Eine Wägung des Fahrzeuges ergab, dass das zulässige Gesamtgewicht um 69 % überschritten worden war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bekanntgegeben.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 11:20 Uhr, stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen VW Caddy mit Anhänger, der die BAB 1 in Fahrtrichtung Osnabrück befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Führen jener Fahrzeugkombination ist. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde dem 40-Jährigen untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich insbesondere bei der Nutzung von gemieteten oder privat geliehenen Anhängern vor Fahrtantritt darüber zu informieren, ob die entsprechende Fahrerlaubnis für die geführte Fahrzeugkombination vorhanden ist.

Wendemanöver auf der Autobahn

Am Freitag, den 03.10.2025, befand sich eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW samt Pferdeanhänger aufgrund eines Fahrzeugbrandes im Stau auf der gesperrten BAB 27 in Fahrtrichtung Hannover. Nach einiger Zeit des Stillstandes wurde das transportierte Pferd unruhig und daraufhin auch die Fahrzeugführerin. Sie wendete ihr Gespann auf der Autobahn und fuhr entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung mehrere Kilometer über den Seitenstreifen zurück zur letzten Anschlussstelle. Dort konnte sie von einem auf dem Weg zum Brandort befindlichen Einsatzfahrzeug gestoppt werden. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein erhebliches Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, im Staugeschehen das Bilden einer Rettungsgasse zu beachten, das eigene Fahrzeug nicht zu verlassen und niemals ohne explizite Aufforderung durch die Polizei auf der Autobahn rückwärts zu fahren oder gar zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell