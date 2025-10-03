Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Fahrzeug mit E-Zigaretten gestoppt +++ Unfälle durch missachtete Vorfahrt +++ Drei Verletzte bei Auffahrunfall +++ Betrunkener verliert Kontrolle über Pkw +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Fahrzeug mit E-Zigaretten gestoppt

A 27. In der Nacht von Freitag auf Samstag, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Mietwagen. In dem Pkw wurden mehrere Kartons mit sog. E-Zigaretten festgestellt. Da der 22-jährige Fahrzeugführer keinerlei Dokumente für die ausschließlich in englischer Sprache gekennzeichnete Fracht vorzeigen konnte, bestand der Verdacht, dass es sich um nicht verkehrsfähige Ware handeln könnte, sodass das Hauptzollamt Bremen zur weiteren Bearbeitung hinzugezogen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Unfälle durch missachtete Vorfahrt

Achim/Emtinghausen. Am Donnerstagmorgen missachtete ein 56-Jähriger aus Schwarme mit seinem Opel die Vorfahrt einer 58-jährigen Bremerin mit ihrem Mini Cooper an der Ueser Kreuzung in Achim, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Personen wurden hierbei leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein ähnlicher Verkehrsunfall ereignete sich in den späten Nachmittagsstunden in Emtinghausen im Kreuzungsbereich Bremer Straße/Syker Straße. Hier missachtete eine 86-jährige Langwedelerin mit ihrem Skoda die Vorfahrt einer 38-Jährigen aus Thedinghausen. Bei diesem Unfall wurden ebenfalls beide Personen leicht verletzt, die Fahrzeuge waren auch hier nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20000,- EUR.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Oyten. Insgesamt drei Personen wurden am Donnerstagnachmittag durch einen Auffahrunfall auf dem Oyterdamm in Oyten leicht verletzt. Ursächlich war hier eine 20-jährige Oldenburgerin, die mit ihrem VW Polo durch einen unachtsamen Moment auf den vor ihr verkehrsbedingt stehenden VW Arteon einer 24-Jährigen aus Grasberg auffuhr. Sowohl die Unfallverursacherin als auch beide Insassinnen des VW Arteon erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6000,- EUR.

Betrunkener verliert Kontrolle über Pkw

Fischerhude. In Fischerhude fuhr ein 35-jähriger Lilienthaler in der Freitagnacht gegen 03:20 Uhr mit seinem Daimler gegen eine Leitplanke und kollidierte anschließend mit einem Baum, nachdem er beim Durchfahren eines Kurvenbereiches auf der Landstraße die Kontrolle über seinen Daimler verlor. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt, da dieser den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er verursachte einen Sachschaden von mindestens 20000,- EUR. Er muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Landkreis Osterholz:

+++ Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten +++

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Donnerstagnachmittag kam es auf der Landstraße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Die 35-jährige Unfallverursacherin übersah das Fahrzeug des verkehrsbedingt wartenden 42- jährigen Unfallbeteiligten aus Axstedt und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Das Fahrzeug des 42-Jährigen wurde dadurch auf den Anhänger des vor ihm befindlichen 68- jährigen Osterholzers aufgeschoben. Die Unfallverursacherin sowie ein im Fahrzeug befindliches Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der 42-jährige Axstedter erlitt leichte Verletzungen.

