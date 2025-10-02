Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur der Telefonnummer: +Schwerer Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten und einem lebensgefährlich verletzten Kleinkind+

Landkreis Osterhoz (ots)

Worpswede. Auf der L165, zwischen Hüttenbusch und Neu Sankt Jürgen, kam es heute Morgen, gegen 08.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen, ein Kleinkind wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Informationen fuhren eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes und ein 27 Jahre alter Fahrer eines VW auf der L165 in Richtung Worpswede. Der 27-Jährige scherte nach ersten Erkenntnissen aus, um die 34-Jährige und einen davor befindlichen schwarzen Kleinwagen zu überholen. Als er sich ca. in Höhe der 34-Jährigen befand, scherte diese ebenfalls aus, um den Kleinwagen zu überholen. Er konnte zunächst mit seinem VW auf den Grünstreifen ausweichen, überfuhr dort jedoch einen Leitpfosten und geriet anschließend zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem Mercedes der 34-Jährigen zusammen, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der Mercedes ins Schleudern und überschlug sich. Anschließend kollidierte der Pkw mit einem Baum und kam auf einem Feld zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden der 27-Jährige, die 34-Jährige sowie ein Kleinkind in dem Mercedes leicht verletzt. Ein weiteres Kleinkind in dem Mercedes erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Dokumentation der Unfallspuren war die Straße bis in den frühen Nachmittag gesperrt. Die beiden Pkw wurden im Anschluss abgeschleppt.

Für die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sucht die Polizei noch mögliche Zeugen sowie den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens. Sie können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell