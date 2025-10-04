Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 04.10.2025

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Unfall durch missachtete Vorfahrt

Verden. Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, kommt es in der Straße 'Borsteler Weg' in Verden aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Beide PKW sind nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Bereich PK Achim

Einbruch in ein Gaststättenbetrieb

Oyten. Einbruch in ein Gaststättenbetrieb - Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Straße Zum Behlingsee zu einem Einbruch in ein Gaststättenbetrieb. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein Flachdach ins erste Stockwerk und hebelten ein dort befindliches Fenster auf. Im Inneren wurden mehrere Räume betreten und durchsucht, bis sie auf den Hauseigentümer trafen. Die beiden Täter flüchteten anschließend und konnten nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Verkehrskontrolle endet mit Blutentnahme

Am Freitag, den 03.10.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde ein PKW mit niederländischer Zulassung, der die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dem Fahrzeug wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss jener Betäubungsmittel und Alkohol. Dem 28-jährigen Niederländer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bereich PK Osterholz

Dieseldiebstahl mit umfangreichen Reinigungsarbeiten

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag riss im Industriepark Brundorf eine unbekannte Täterschaft einen Kraftstofftankdeckel von einem LKW ab. Die Täter bohrten den Kraftstofftank auf und entwendeten eine unbekannte Menge des Kraftstoffes. Nachdem die Täter die Flucht ergreifen konnten, lief der restliche Kraftstoff aus dem beschädigten Tank heraus. Dies ist durch einen aufmerksamen 46-jährigen Passanten beobachtet und gemeldet worden. Infolgedessen rückte sowohl die Feuerwehr als auch eine Fachfirma zur Reinigung an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell