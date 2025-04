POL-KA: (KA) Malsch - Polizei ermittelt Tatverdächtige von Köperverletzungsdelikt im Jahr 2023 im Freibad Malsch

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasste am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Hertzstraße in Mörsch den Einkaufswagen eines 70-Jährigen, der in der Folge zu Boden stürzte und sich verletzte. Anschließend soll der mutmaßliche Verursacher des Vorfalls ohne anzuhalten ...

