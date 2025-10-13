Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kellereinbruch und Körperverletzung - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots)

Drei Männer brachen in der vergangenen Nacht in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf der Wallmannstraße ein - die Polizei nahm einen 23-Jährigen Mann fest, zwei weitere Tatverdächtige konnten flüchten.

Ein aufmerksamer Anwohner konnte gegen Mitternacht verdächtige Geräusche aus dem Keller hören. Als er nachschauen wollte, traf er auf drei mutmaßliche Einbrecher. Die Tatverdächtigen versuchten sich erst zu verstecken und griffen ihn dann gemeinschaftlich an. Kurz darauf rannten zwei der Tatverdächtigen die Kellertreppe hoch und flüchteten durch die Haustür. Der Anwohner konnte den dritten Mann stellen und die Polizei informieren. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den 23-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Der Anwohner wurde leicht verletzt.

Die anderen Männer können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: - 17-20 Jahre alt - 1,70 Meter - schlank - kurze schwarze Haare - Dreitagebart - Brille - beiger Pullover - Jeanshose 2. Person: - 17-20 Jahre alt - dunkle Haare - dunkel gekleidet

Hinweise zu den bislang unbekannten Personen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell