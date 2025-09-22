POL-ME: Taschendiebstähle verhindern: Polizei Langenfeld informiert auf dem Markt - 2509105
Langenfeld (ots)
Am Freitag, 26. September 2025, sind die Bezirksdienstbeamten der Polizei Langenfeld zusammen mit dem Ordnungsamt und den ASSen, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit, auf dem Markt in der Langenfelder Fußgängerzone unterwegs.
Von 11 bis 13 Uhr möchten die Polizeihauptkommissarinnen Jennifer Dau und Leandra Arnold sowie die Polizeihauptkommissare Diethelm Kuger, Friso Hagen und Benjamin von Polheim die Marktbesucherinnen und -besucher über die Gefahren von Taschen- und Trickdiebstählen informieren, die in der Langenfelder Innenstadt insbesondere an Markttagen vorkommen.
Die Sicherheits-Profis werden auf dem Marktgelände das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und sie gezielt auf zum Diebstahl verlockende Gelegenheiten hinweisen - wie eine Geldbörse, die sichtbar auf den Einkäufen liegt oder aus einer Gesäßtasche ragt. Zusätzlich soll spezielles Informationsmaterial zu Taschen- und Trickdiebstählen die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren.
