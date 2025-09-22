POL-ME: 15-jähriger Pedelecfahrer missachtet Vorfahrt: schwer verletzt - 2509104
Wülfrath (ots)
Am Samstag, 20. September 2025, kam es in Wülfrath an der Kreuzung Am Müllerbaum / Thomas-Mann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 15-jähriger Wülfrather mit seinem Pedelec die Straße am Müllerbaum in Richtung Alte Ratinger Landstraße. An der Kreuzung zur Thomas-Mann-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 48-jährigen Wülfratherin, die in ihrem Ford Focus in Richtung Mettmanner Straße unterwegs war.
Es kam zur Kollision, wobei der 15-Jährige schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden am Auto und am Pedelec wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.
