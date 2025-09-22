PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Motorradfahrer schwer verletzt - 2509103

Erkrath (ots)

Am Freitag, 19. September 2025, kam es in Erkrath zum Alleinunfall eines Motorradfahrers, der mit seiner Maschine von der Fahrbahn abkam. Der 17-jährige Düsseldorfer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:50 Uhr befuhr der Düsseldorfer mit seiner 125er KTM die Hochdahler Straße von Alt-Erkrath aus in Richtung Hochdahl. In einer Linkskurve in Höhe der Bruchhauser Straße verlor er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Leichtkraftrad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte.

Der Fahrer der KTM wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad beträgt geschätzt circa 5.000 Euro. Die Maschine wurde abgeschleppt.

