POL-ME: Ford Transit entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2509098

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 18. September 2025, wurde ein Ford Transit in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, parkte der Halter eines 15 Jahre alten Ford Transit Tourneo seinen Lkw am Fahrbahnrand der Solinger Straße in Höhe der Hausnummer 151. Am Donnerstagvormittag, gegen 9:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein ließen das Auto zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert des Ford Transit wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen an der Solinger Straße gemacht oder kann Angaben zum Diebstahl des Lkw tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

