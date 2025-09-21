PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Ford Transit entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2509098

POL-ME: Ford Transit entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2509098
  • Bild-Infos
  • Download

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 18. September 2025, wurde ein Ford Transit in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, parkte der Halter eines 15 Jahre alten Ford Transit Tourneo seinen Lkw am Fahrbahnrand der Solinger Straße in Höhe der Hausnummer 151. Am Donnerstagvormittag, gegen 9:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein ließen das Auto zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert des Ford Transit wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen an der Solinger Straße gemacht oder kann Angaben zum Diebstahl des Lkw tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren