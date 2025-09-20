Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 12-Jähriger aufgefunden - 2509096

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2509095) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Freitagabend, 19. September 2025, nach dem vermissten 12-Jährigen aus Monheim am Rhein gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am heutigen Samstagnachmittag, 20. September 2025, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem ein aufmerksamer Zeuge den Jungen in Langenfeld angetroffen hatte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto des als vermisst gemeldeten 12-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

