POL-ME: 80-Jährige zu Hause bestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509092

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 17. September 2025, wurde eine 80-jährige Seniorin von einer unbekannten Frau in ihrer Wohnung in Velbert bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr klingelte eine Frau an der Tür der Velberterin an der Berliner Straße. Als sie die Tür öffnete, betrat die Unbekannte unvermittelt die Erdgeschosswohnung und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Die 80-Jährige forderte die Frau mehrfach auf, zu gehen. Die Täterin verließ die Wohnung erst, nachdem sie eine Geldbörse mit einem dreistelligen Betrag gefunden hatte und an sich nahm. Danach flüchtete sie in Richtung Berliner Straße.

Die Velberterin alarmierte die Polizei, die die Täterin trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Sie wird beschrieben als:

- zwischen 60 und 65 Jahre alt - zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß - stämmige Figur - trug einen dunkelblauen Rock, eine helle Jacke und Mütze - hat ein europäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Velbert bittet unter 02051 946-6110 um Hinweise.

