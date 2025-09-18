Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota Land Cruiser entwendet - Polizei bittet um Hinweise - 2509091

Wülfrath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 18. September 2025, wurde ein Toyota Land Cruiser von einem Parkplatz in Wülfrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines weißen Toyota Landcruiser hatte sein Auto am Mittwochabend, 17. September 2025, gegen 21 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Danziger Straße 1 genutzt wird. Der Parkplatz ist mit dem Auto über die Tiegenhöfer Straße erreichbar und liegt parallel zur Wilhelmstraße.

Am Donnerstagmorgen, gegen 8:30 Uhr, stellte er den Diebstahl seines erst wenige Monate alten Land Cruisers fest und alarmierte die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und das Auto wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des SUV wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ob die Tat in einem Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl eines weißen Toyota Land Cruiser in der Nacht auf Mittwoch, 17. September 2025, in Velbert steht (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 2509080 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6119436) ist Gegenstand aktueller Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Danziger Straße / Tiegenhöfer Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

