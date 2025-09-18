Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Polizei stellt Tatverdächtige dank eines aufmerksamen Zeugen - 2509090

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht auf Donnerstag, 18. September 2025, in Heiligenhaus zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten stellen konnte.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr bemerkte ein Anwohner der Königsberger Straße verdächtige Geräusche. Von seinem Fenster aus beobachtete er zwei junge Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 16 zu schaffen machten. Der Anwohner alarmierte richtigerweise die Polizei und beschrieb die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Breslauer Straße flüchtigen Täter.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte stellten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen 18 Jahre alten Serben sowie einen 20 Jahre alten Bulgaren, auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Zudem konnten die Einsatzkräfte das in der Nähe des Tatortes versteckte Aufbruchwerkzeug dank des Zeugen auffinden und beschlagnahmen.

Die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Heranwachsenden müssen sich nun einem entsprechend eingeleiteten Ermittlungsverfahren stellen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell