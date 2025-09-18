Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise - 2509084

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat am späten Mittwochabend (17. September 2025) ein Mann eine Tankstelle überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Täter.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 22:45 Uhr ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Kreuzung Kölner Straße / Rheindorfer Straße betreten. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter den Mitarbeiter, einen 18-jährigen Langenfelder, auf, die Kasse zu öffnen.

Der Mitarbeiter wich daraufhin zurück, worauf der Täter hinter den Verkaufstresen ging, sich eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage nahm und anschließend nach draußen rannte. Dort stieg er in ein schwarzes Auto und fuhr in hohem Tempo über die Rheindorfer Straße davon.

Kurz darauf alarmierte der Mitarbeiter die Polizei, die jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung das flüchtige Fahrzeug oder den Täter nicht mehr antreffen konnte. Zu ihm liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - auffallend groß (etwa 1,90 bis zwei Meter groß) - trug eine schwarze Hose sowie einen dunkelgrauen Pullover - hatte eine Sturmmaske auf - sprach akzentfreies Deutsch - fuhr in einem schwarzen Auto (Kennzeichen und Marke unbekannt)

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall auf die Tankstelle oder das flüchtige Auto beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell