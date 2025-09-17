Polizei Mettmann

POL-ME: Endspurt: Bewerbungsschluss für ein Studium bei der Polizei - 2509083

Mettmann (ots)

Der Bewerbungsschluss für eine duales Studium bei der Polizei rückt näher. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich noch bis zum 8. Oktober 2025 für ein Studium mit Start am 1. September 2026 bewerben.

Ab dem Studienbeginn im nächsten Jahr bietet der Bachelorstudiengang "Polizeivollzugsdienst" der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW noch mehr Wahlmöglichkeiten. Angehende Studierende können schon vor Studienbeginn zwischen den Schwerpunkten "Einsatz" oder "Ermittlungen" wählen.

Der Schwerpunkt "Einsatz" führt Bewerberinnen und Bewerber in den Streifendienst, zu einer Tätigkeit als Hundeführerin oder Hundeführer oder auch zu den Spezialeinheiten. Wer Spuren sichern, Opfer schützen oder Täterinnen und Täter vernehmen - und somit direkt zur Kripo will - ist im Studium mit dem Schwerpunkt "Ermittlungen" richtig aufgehoben. Das Besondere: Interessierte halten bei dem neuen Schwerpunkt eine Verwendungszusage und eine regionale Standortgarantie für die Zeit nach dem Studium.

Anwärterinnen oder Anwärter erwartet ein sechs Semester andauerndes Bachelorstudium mit einem monatlichen Gehalt von 1.500 Euro. Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Polizei sind die Fachhochschulreife oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit sowie eine gute körperliche Fitness und Belastbarkeit. Mehr Informationen und die Möglichkeit sich auf einen der landesweit rund 3.000 Studienplätze zu bewerben gibt es online unter www.genau-mein-fall.de.

Die Einstellungsberaterinnen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Jennifer Sa Galante Baasch stehen unter der Nummer 02104 982- 2222 oder per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de für alle Fragen rund um das "Duale Studium" zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell