Polizei Mettmann

POL-ME: Endspurt: Bewerbungsschluss für ein Studium bei der Polizei - 2509083

Mettmann (ots)

Der Bewerbungsschluss für eine duales Studium bei der Polizei rückt näher. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich noch bis zum 8. Oktober 2025 für ein Studium mit Start am 1. September 2026 bewerben.

Ab dem Studienbeginn im nächsten Jahr bietet der Bachelorstudiengang "Polizeivollzugsdienst" der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW noch mehr Wahlmöglichkeiten. Angehende Studierende können schon vor Studienbeginn zwischen den Schwerpunkten "Einsatz" oder "Ermittlungen" wählen.

Der Schwerpunkt "Einsatz" führt Bewerberinnen und Bewerber in den Streifendienst, zu einer Tätigkeit als Hundeführerin oder Hundeführer oder auch zu den Spezialeinheiten. Wer Spuren sichern, Opfer schützen oder Täterinnen und Täter vernehmen - und somit direkt zur Kripo will - ist im Studium mit dem Schwerpunkt "Ermittlungen" richtig aufgehoben. Das Besondere: Interessierte halten bei dem neuen Schwerpunkt eine Verwendungszusage und eine regionale Standortgarantie für die Zeit nach dem Studium.

Anwärterinnen oder Anwärter erwartet ein sechs Semester andauerndes Bachelorstudium mit einem monatlichen Gehalt von 1.500 Euro. Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Polizei sind die Fachhochschulreife oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit sowie eine gute körperliche Fitness und Belastbarkeit. Mehr Informationen und die Möglichkeit sich auf einen der landesweit rund 3.000 Studienplätze zu bewerben gibt es online unter www.genau-mein-fall.de.

Die Einstellungsberaterinnen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Jennifer Sa Galante Baasch stehen unter der Nummer 02104 982- 2222 oder per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de für alle Fragen rund um das "Duale Studium" zur Verfügung.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

