POL-ME: Falsche Handwerker bestehlen 88-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise - 2509082

Am Mittwoch, 17. September 2025, bestahlen zwei falsche Handwerker einen 88-jährigen Erkrather in seiner Wohnung in Erkrath. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür des Seniors in einem Mehrfamilienhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße und gab sich als Handwerker aus. Unter falschem Vorwand drang er in die Wohnung ein und lenkte den 88-jährigen Erkrather ab. Währenddessen betrat ein weiterer unbekannter Mann die Wohnung. Als der Senior das bemerkte schöpfte er Verdacht und schickte die Männer aus seiner Wohnung. Sie verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Wie sich später herausstellte, hatten sie dem Senior goldenen Schmuck und eine vergoldete Uhr gestohlen. Er meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal vor den unterschiedlichen Maschen der professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Täter werden beschrieben als:

- männlich - ungefähr 40 Jahre alt - circa 1,75 bis 1,90 Meter groß - mit dunklen, vollen, kurzen Haaren - trugen schwarze Kleidung und darüber gelbe Warnwesten - sprachen sehr gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Erkrath bittet unter 02104 9480-6450 um Hinweise.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

