Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509079

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Samstag, 13. September 2025, 16 Uhr, und Montag, 15. September 2025, 22:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmender mit seinem Fahrzeug in Monheim am Rhein einen BMW X1. Das Auto parkte in der Friedenauer Straße in Höhe der Hausnummer 1b am Fahrbahnrand und trug einen Schaden am hinteren linken Kotflügel in geschätzter Höhe von circa 1.500 Euro davon. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine ordnungsgemäße Schadensabwicklung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell