Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung an Wohnmobil - die Polizei bittet um Hinweise - 2509076

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Montag, 15. September 2025, beschädigten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in Langenfeld ein Wohnmobil durch eine Brandstiftung. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, wurde der Besitzer eines Wohnmobils der Marke Fiat von einem aufmerksamen Zeugen über einen augenscheinlich frischen Brandschaden an seinem Wohnmobil aufmerksam gemacht.

Unbekannte Täterinnen oder Täter hatten vermutlich in der Nacht zuvor versucht, unter dem Heck des Wohnmobils, das in der Einfahrt des Einfamilienhauses an der Kreuzstraße 1 abgestellt war, ein Feuer zu entzünden. Hierbei entstand ein leichter Sachschaden am Unterboden. Die konkrete Schadenshöhe konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren an der Tatörtlichkeit.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Montag, 15.9.25, verdächtige Beobachtungen an der Kreuzstraße in Langenfeld gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell