Polizei Mettmann

POL-ME: Heuballen auf Reiterhof abgebrannt: Polizei bittet um Hinweise - 2509072
Monheim am Rhein (ots)

Am Montagabend, 15. September 2025, brannten auf einem Monheimer Reiterhof mehrere Heuballen auf einem Anhänger ab. Glücklicherweise wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Reiterhof am Heilerberg gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen mehrere auf einem Anhänger gelagerte Heuballen in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein konnte nicht verhindert werden, dass die Heuballen vollständig abbrannten und der Anhänger beschädigt wurde. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Zum Zeitpunkt des Brands beobachtete eine Zeugin ein verdächtiges Auto, das augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit den Heilerberg in Richtung Alfred-Nobel-Straße befuhr. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen älteren VW Polo. Ob das Fahrzeug mit dem Brandereignis in einen Zusammenhang zu bringen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei geht aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Die Polizei fragt:

Wer hat gestern Abend etwas Verdächtiges in der Nähe des Reiterhofs bemerkt oder kann Angaben zu dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

