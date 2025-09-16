Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher erbeuten mehrere Tonnen Kupfer - 2509077

Mettmann (ots)

Bei einem Einbruch in die Lagerräume eines metallverarbeitenden Betriebs in Mettmann erbeuteten bislang noch Täterinnen oder Täter Kupfer in großer Menge. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täterinnen oder Täter zwischen Freitag, 12. September 2025, um 16 Uhr, und Montag, 15. September 2025, um 15:20 Uhr, in die Firma ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle im Gewerbegebiet an der Wilhelm-Becker-Straße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. In den Lagerräumen beschädigten sie außerdem ein Gitter, um an die Beute zu gelangen.

Die Einbrecherinnen oder Einbrecher entwendeten rund fünf Tonnen Kupfer in verschiedenen Stückgrößen. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der durch den Diebstahl entstandene Sach- und Vermögensschaden auf eine Summe von insgesamt rund 40.000 Euro belaufen. Wie die große Menge Kupfer abtransportiert wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet an der Elberfelder Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell