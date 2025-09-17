Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota Land Cruiser aus Autohaus gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509080

Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 17. September 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Autohaus an der Heidestraße in Velbert ein und entwendeten einen Toyota Land Cruiser. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in die Werkstatt des Autohauses ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Täterinnen oder Täter öffneten das Tor und entwendeten einen weißen Toyota Land Cruiser V8 mit Mettmanner Kennzeichen (ME). Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des SUV wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Heidestraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

