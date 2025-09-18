POL-ME: BMW-Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509085

Polizei Mettmann

Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Hilden

In Hilden wurde in der Zeit von Dienstagabend, 16. September 2025, bis Mittwochmittag, 17. September 2025, ein Motorrad gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstag stellte die Besitzerin einer BMW S 1000 RR gegen 22 Uhr ihr Motorrad an der Karnaper Straße in einer Garagenauffahrt ab. Am Mittwoch bemerkte sie gegen 15 Uhr, dass die Maschine gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Das zwei Jahre alte Motorrad mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen Wert von ungefähr 23.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

