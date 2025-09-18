PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509085

POL-ME: BMW-Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509085
  • Bild-Infos
  • Download

Hilden (ots)

In Hilden wurde in der Zeit von Dienstagabend, 16. September 2025, bis Mittwochmittag, 17. September 2025, ein Motorrad gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstag stellte die Besitzerin einer BMW S 1000 RR gegen 22 Uhr ihr Motorrad an der Karnaper Straße in einer Garagenauffahrt ab. Am Mittwoch bemerkte sie gegen 15 Uhr, dass die Maschine gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Das zwei Jahre alte Motorrad mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen Wert von ungefähr 23.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren