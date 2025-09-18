Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte bei Kellerbrand - 2509086

Velbert (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17. September 2025, kam es zur einem Kellerbrand in einem im Bau befindlichen Firmengebäude in Velbert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Wie die Feuerwehr Velbert bereits in einer eigenen Pressemitteilung berichtet hatte (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/6119877), wurden gegen 14:30 Uhr Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandausbruchs im Keller eines Firmenneubaus an der Straße Rosenkamp alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass starker Rauch aus dem Keller des Gebäudes drang.

Erste Ermittlungen ergaben, dass im Rahmen von Schweißarbeiten im Keller ein Brand entstanden war in dessen Folge ein 25-jähriger und ein 40-jähriger Mitarbeiter leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

