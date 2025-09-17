Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Brand in einem Firmengebäude am Rosenkamp

Velbert (ots)

Am frühen Mittwoch-Nachmittag, 17.09.2025, wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Brand in einem Firmengebäude an der Straße "Rosenkamp" alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude oder im angrenzenden Anbau - einem sich derzeit im Bau befindlichen Gebäudeteil - aufhielten.

Umgehend wurden mehrere Abschnitte gebildet und die betroffenen Bereiche umfassend kontrolliert.

Im Rahmen der Erkundung konnten zwei Personen vom Dach des Gebäudes gerettet werden.

Der Brand hatte sich im Kellerbereich des Firmengebäudes entwickelt. Dort wurden durch mehrere Trupps unter Atemschutz umfangreiche Lösch- und im Verlauf Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Zur besseren Koordination wurde der Einsatz in insgesamt drei Einsatzabschnitte aufgeteilt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz zwei Personen verletzt, eine davon musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Im #EinsatzfürVelbert waren die Einsatzbereich Velbert-Mitte und -Neviges sowie der Rettungsdienst der Stadt Velbert direkt an der Einsatzstelle. Die Löschzüge Velbert-Langenberg stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet von der Hauptwache aus sicher. Zudem war die Drohneneinheit sowie die Hygienekomponente der Feuerwehr Velbert an der Einsatzstelle.

