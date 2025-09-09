Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: "Tag der offenen Tür" beim Löschzug Tönisheide am 27. September 2025

Velbert (ots)

Der Löschzug Tönisheide der Freiwilligen Feuerwehr Velbert lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Tag der offenen Tür ein.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 27. September 2025 von 13:00 bis 20:00 Uhr am Gerätehaus in der Hochstraße 14 statt.

Der Löschzug blickt auf eine 144-jährige Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1881 von engagierten Tönisheider Bürgern, steht er bis heute für ehrenamtlichen Einsatz, moderne Ausrüstung und gelebte Nachbarschaftshilfe.

Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die Feuerwehr und die damit verbundene Entwicklung bei Fahrzeugen und Geräten sowie der zunehmenden Mitgliederzahl im Löschzug, entstand von 2019 bis 2022 am Standort Hochstr. ein modernes, zweckmäßiges Gerätehaus welches Raum für drei Einsatzfahrzeuge sowie getrennte Umkleide- und Sanitärräume für Frauen und Männer bietet.

Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher nicht nur über die moderne Feuerwehrtechnik informieren, sondern auch die Geschichte des Löschzugs Tönisheide entdecken. Neben einer Fahrzeug- und Geräteschau erwartet die Gäste eine Feuerlöscherübungsanlage - hier kann der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher praxisnah geübt werden.

Auch ein Infostand zur Brandschutzerziehung steht bereit. Die kleinen Gäste dürfen sich auf eine Hüpfburg, das beliebte Spritzenhaus und ein Feuerwehr-Quiz mit tollen Preisen freuen, die am Nachmittag verlost werden. Musikalisch begleitet wird das Fest durch einen Auftritt der Starlight Musical Academy Velbert.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Neben kühlen Getränken gibt es Grillklassiker wie Bratwurst, Currywurst, Nackensteaks und Pommes. In der Cafeteria warten außerdem Kuchen und frische Waffeln auf die Gäste.

Die Mitglieder des Löschzug Tönisheide freuen sich darauf mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Tönisheide und Umgebung einen abwechslungsreichen Tag zu verbringen und Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit zu geben.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell