POL-ME: Erneuter Betrug durch falsche Handwerker: Polizei bittet um Hinweise - 2509088

Am Mittwoch, 17. September 2025, wurde ein 86-jähriger Mann von zwei falschen Handwerkern in Haan bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Um etwa 11 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür des Haaners und gaben an, die Heizungen kontrollieren zu müssen. Während einer der Männer den 86-Jährigen ablenkte, suchte der zweite in einem anderen Raum nach Wertgegenständen. Später bemerkte der Senior, dass ihm 200 Euro aus seinem Portemonnaie gestohlen wurden. Er meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal vor den unterschiedlichen Maschen der professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die beiden Täter werden beschrieben als:

- dunkelhaarig - etwa 1,80 Meter groß - zwischen 30 und 40 Jahre alt - mit osteuropäischem Erscheinungsbild - sprachen gebrochenes Deutsch - trugen gelbe Warnwesten

Die Nachbarn konnten sehen, dass sie einen hellgrauen Transporter fuhren.

Ob die Tat in Zusammenhang mit einem Betrug durch falsche Handwerker in Erkrath am selben Tag steht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6119761), ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Haan bittet unter 02129 9328-6480 um Hinweise.

