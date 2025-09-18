Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509089

Bild-Infos

Download

Velbert / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 17. September 2025, versuchten noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße in Velbert einzubrechen. Es wurden vier verdächtige Jugendliche beobachtet, die aus dem Haus in Richtung eines Garagenhofs rannten. Sie werden beschrieben als: 14 bis 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß. Einer der Täter trug eine hellblaue Hose und eine schwarze Regenjacke mit Kapuze, ein anderer eine helle Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 16. September 2025, gegen 18 Uhr, bis Mittwoch, 17. September 2025, gegen 8:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Schuhcenter an der Straße Zur Schlenkhecke in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und entwendeten zwei Kassen und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Dienstag, 16. September 2025, gegen 18 Uhr, bis Mittwoch, 17. September 2025, gegen 6:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Baustellencontainer an der Kreuzung Thomasstraße / Kreuzstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst durch den Bauzaun und anschließend gewaltsam zu dem Container Zutritt und entwendeten verschiedene Werkzeuge, darunter Bohrhammer, Schlagbohrer, Winkelschleifer und Akkus.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell