POL-ME: Radlader von Firmengelände gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509093

Haan (ots)

Zwischen Freitag, 12. September 2025 und Mittwoch, 17. September 2025 wurde ein Radlader von einem Firmengelände in Hilden gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Radlader wurde am Freitag, 12. September 2025, um etwa 16 Uhr auf einer Grünfläche auf dem Gelände an der Ellerstraße abgestellt. Am Mittwoch, 17. September 2025, bemerkte ein Mitarbeiter gegen 8 Uhr, dass das Arbeitsfahrzeug, ein Wacker Neuson - WL32 Stage V, entwendet worden war. Der Wert des Radladers wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Zur Tatzeit wurde ein Lkw beobachtet. Es ist Gegenstand der Ermittlungen, ob dieser in einem Zusammenhang zu dem Diebstahl steht.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Firmengeländes verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

