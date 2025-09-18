Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509094

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In der Zeit von Montagabend, 15. September 2025, bis Dienstagnachmittag, 16. September 2025, wurde ein Opel Crossland an der Mühlenstraße beschädigt. Die Halterin des Autos hatte den weißen Opel gegen 19 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Tag stellte sie gegen 16:15 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange des sechs Jahre alten Wagens fest. Der Verurscher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten im Rahmen der Verkehrsunfallfluchtaufnahme blauen Lackauftrag an der Stoßstange sicher. Der Schaden an dem Opel Crossland wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Dienstag, 16. September 2025, wurde auf der Dagobertstraße in Hilden ein blauer VW Golf beschädigt. Die Halterin hatte ihren 20 Jahre alten VW gegen 8:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 6 abgestellt. Gegen 14:15 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel des blauen Golf mit einer Städtekennung für die Stadt Düsseldorf fest. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden an dem VW Golf wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Montagnachmittag, 15. September 2025, beschädigte der Fahrer eines Toyota Auris bei einem Einparkmanöver auf einem Parkplatz an der Alsenstraße 6 einen schwarzen SUV. Nach eigenen Angaben wartete er zunächst eine längere Zeit an der Unfallörtlichkeit und entfernte sich anschließend, um die Polizei zu alarmieren. Als er zum Unfallort zurückkehrte, stellte er fest, dass der beschädigte schwarze SUV sich von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, ohne dass er eine Schadensregulierung einleiten konnte. Der Schaden an dem unfallverursachenden Toyota Auris wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Mittwochnachmittag, 17. September 2025, wurde ein Seat Ateca auf einem Parkplatz eines Discounters an der Landstraße in Haan beschädigt. Die Nutzerin hatte den Seat gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 16:15 Uhr zu dem grauen Seat Ateca zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto fest. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden an dem zwei Jahre alten Ateca wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwochnachmittag, 17. September 2025, wurde ein blauer Audi A3 an der Straße Hardt beschädigt. Die Halterin des Audi hatte ihr Auto gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Nur kurze Zeit später kehrte sie zu ihrem A3 zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden an dem fünf Jahre alten blauen Audi wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Montagabend, 15. September 2025, bis Dienstagmorgen, 16. September 2025, wurde ein Nissan Note auf dem Holzweg beschädigt. Die Nutzerin des roten Nissan hatte ihr Auto gegen 18:10 Uhr am Straßenrand des Holzweges in Höhe der Hausnummer 101 in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße gesehen, abgestellt. Am nächsten Morgen wurde sie gegen 6:30 Uhr über einen frischen Unfallschaden an ihrem Nissan informiert und alarmierte folgerichtig die Polizei. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem zwölf Jahre alten Nissan Note auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

