Polizei Mettmann

POL-ME: 95-Jähriger die Halskette geraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2509097

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 18. September 2025, raubte ein unbekannter junger Mann einer 95-Jährigen in Ratingen-Mitte ihre goldene Halskette. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr ging eine 95-jährige Ratingerin nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt an der Oberstraße 41 in Richtung Mülheimer Straße. Sie bemerkte, dass ihr ein junger Mann folgte und setzte sich im Einmündungsbereich Oberstraße / Mülheimer Straße in Höhe eines Restaurants auf eine Parkbank. Als der Unbekannte sich ebenfalls zu ihr setzte und versuchte, ein Gespräch zu beginnen, begab sich die Seniorin nach eigenen Angaben weiter zu Fuß über die Mülheimer Straße.

In Höhe der Hausnummer 43 griff der Mann plötzlich von hinten an ihre mit einem Magneten verschlossene goldene Halskette und entriß ihr diese. Die 95-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Räuber floh mitsamt seiner Tatbeute in Richtung Werdener Straße.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 16 bis 25 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet mit weißen Turnschuhen und einer olivgrünen Basecap - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Die Seniorin alarmierte folgerichtig die Polizei, die den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat an der Mülheimer Straße beobachtet oder kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell