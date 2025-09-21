Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad der Marke KTM gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2509099

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitagvormittag, 19. September 2025, wurde ein Motorrad der Marke KTM von einem Parkplatz entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9 Uhr parkte der Halter seine drei Jahre alte KTM 890 Duke an der Innsbrucker Straße in Höhe der Hausnummer 29 auf einem dortigen Mieterparkplatz.

Als er gegen 9:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Motorrades fest und alarmierte die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der KTM Duke wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Innsbrucker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der KTM 890 Duke machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

