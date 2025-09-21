Polizei Mettmann

POL-ME: Motorroller entwendet - Polizei bittet um Hinweise - 2509100

Velbert (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 18. September 2025, bis Samstagnachmittag, 20. September 2025, wurde ein Motoroller der Marke Peugeot in Velbert-Neviges entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter einer Peugeot Speedfight hatte seinen schwarz-orangefarbigen Roller in der Grundstückseinfahrt der Emil-Schniewind-Straße 9 geparkt. Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten den Roller in der Zeit von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Samstagnachmittag, 16:30 Uhr.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen den Roller der Marke Peugeot zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert des Motorrollers wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Tatzeitraum an der Emil-Schniewind-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Peugeot Speedfight machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

