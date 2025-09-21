POL-ME: Motorroller entwendet - Polizei bittet um Hinweise - 2509100
Velbert (ots)
In der Zeit von Donnerstagabend, 18. September 2025, bis Samstagnachmittag, 20. September 2025, wurde ein Motoroller der Marke Peugeot in Velbert-Neviges entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Der Halter einer Peugeot Speedfight hatte seinen schwarz-orangefarbigen Roller in der Grundstückseinfahrt der Emil-Schniewind-Straße 9 geparkt. Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten den Roller in der Zeit von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Samstagnachmittag, 16:30 Uhr.
Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen den Roller der Marke Peugeot zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert des Motorrollers wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei fragt:
Wer hat im Tatzeitraum an der Emil-Schniewind-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Peugeot Speedfight machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell