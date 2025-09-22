PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Auto der Stadtwerke in Brand - 2509102

POL-ME: Auto der Stadtwerke in Brand - 2509102
Ratingen (ots)

Am Freitag, 19. September 2025, geriet ein Auto der Stadtwerke Ratingen auf dem Parkplatz der Stadtwerke in Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:45 Uhr wurden Mitarbeiter der Stadtwerke Ratingen auf eine starke Rauchentwicklung eines Opel Vivaro, der auf dem Parkplatz der Verwaltung an der Sandstraße abgestellt war, aufmerksam. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke wurde durch den Rauch leicht verletzt und von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

