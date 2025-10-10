Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Frau tot in Wohnung aufgefunden - Tatverdächtiger stellt sich
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:
Nachdem eine 24-jährige Dorstenerin in der Nacht tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde (https://www.presseportal.de/print/6134872-print.html),hat sich der tatverdächtige 26-jährige Ehemann am Freitagnachmittag bei der Polizei gestellt.
Die Ermittlungen dauern an.
