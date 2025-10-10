POL-RE: Dorsten: Frau tot in Wohnung aufgefunden - Tatverdächtiger stellt sich

Recklinghausen (ots) - Die Polizei nahm am Freitag einen 29-Jährigen fest - seit dem Wochenende sitzt er in Untersuchungshaft. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen zuvor bei einem Raub auf eine Seniorin beobachten und informierte die Polizei. Den Link zur Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6131748 Der Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf ...

mehr