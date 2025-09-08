PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Inlinerfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Inlinerfahrer verlor am 05.09.2025, gegen 18.50 Uhr, auf dem Kauflandparkplatz die Kontrolle beim Fahren und stürzt gegen das dort geparkte Auto einer 62-jährigen Rosendahlerin. Diese und weitere Zeugen beobachten den Unfall und eilten zu dem Inlinerfahrer. Dieser gab in gebrochenem Deutsch an, nicht verletzt zu sein. Während sie auf die Polizei warteten flüchtete der Inlinerfahrer plötzlich in Richtung Bahnhofstraße.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 15-17 Jahre alt
   - schwarze Beats Kopfhörer
   - graue Jogginghose
   - schwarzer Hoodie
   - braune/ schwarze Haare, Seiten kurz rasiert, oben länger und 
     gelockt
   - südländisches Erscheinungsbild. Gab an Deutsch und Türkisch zu 
     sprechen

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

